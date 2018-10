Ad un uomo condannato in primo grado a due anni e 8 mesi per omicidio colposo, la corte d'Appello di Roma ha riconosciuto la legittima difesa e lo ha quindi prosciolto dalle accuse.​ L'assoluzione arriva per un uomo che dieci anni fa sparò ed uccise un rapinatore che aveva fatto irruzione in casa sua legandolo ed imbavagliandolo. © RIPRODUZIONE RISERVATA