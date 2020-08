Rapina in villa a Firenze, banditi sequestrano donna di 86 anni e portano via gioielli per centinaia di migliaia di euro

Un bottino da centinaia di migliaia di euro. Tanto, secondo la vittima, avrebbero portato via i banditi in una rapina in una villa messa a segno ieri sera a Firenze in via dei Massoni. Tre rapinatori, tutti con volto coperto da passamontagna e guanti in lattice indossati, sarebbero entrati da una finestra lasciata aperta senza che la vittima si accorgesse di nulla. Quando la donna, 86 anni, vedova di un imprenditore, è uscita in terrazza per richiamare il gatto, uno dei malviventi l'ha afferrata alle spalle e trascinata all'interno, nella cucina, dopo averle tappato la bocca per assicurarsi che non gridasse. L'anziana è stata strattonata, schiaffeggiata e minacciata con un coltello affinché rivelasse la posizione della cassaforte. A seguito dell'aggressione l'86/enne ha riportato la frattura di una costola e attualmente si trova all'ospedale di Careggi per le cure. I malviventi, dopo aver svuotato la cassaforte, dove oltre ai numerosi monili erano custoditi 3.000 euro in contanti, l'hanno legata e chiusa nella stanza per poi fuggire. Circa dieci minuti dopo è riuscita a liberarsi dai lacci e a contattare il 113 per dare l'allarme.

