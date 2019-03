Oppresso dai debiti, paga con 100mila euro in olio d'oliva e simula una rapina: camionista nei guai

L'autista di un tir, che trasportava un carico di olio di oliva del valore di circa 100 mila euro, prima ha detto di essere stato rapinato della merce da tre malviventi poi ha ammesso di aver ceduto la merce preziosa per sanare alcuni debiti personali. È accaduto a Cerignola, in provincia di Foggia, dove l'autotrasportatore, un italiano di 42 anni, impiegato di una ditta di trasporti della provincia, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri alla Procura della Repubblica di Foggia. L'uomo, lunedì sera, incaricato del trasporto, ha fatto perdere le proprie tracce al punto che il titolare preoccupato della mancanza di notizie ha fatto una segnalazione al 112 poiché non era rientrato in ditta all'orario previsto.



IL RACCONTO

La motrice del mezzo è stata ritrovata la mattina successiva in un'area di servizio lungo la Strada statale 16, nei pressi di Cerignola, ma dell'uomo e del rimorchio non vi era alcuna traccia. Solamente nel pomeriggio il 42enne è ricomparso ed ha raccontato ai carabinieri di Orta Nova che la sera precedente, mentre si trovava alla guida del semirimorchio, tre sconosciuti a volto coperto lo avevano costretto a sganciare il rimorchio carico di circa 25.000 litri di olio di oliva e ad allontanarsi a bordo della trattrice. Raggiunta la prima area di servizio sulla statale 16, aveva deciso di parcheggiare la trattrice e di allontanarsi a piedi, ottenendo un passaggio a casa da un automobilista. Il giorno seguente, nella Stazione carabinieri di Cerignola, l'autotrasportatore ha ammesso di aver ceduto il carico d'olio.

