Brescia, gioielliere rapinato in casa: colpito alla testa e poi accoltellato tre volte

Brutale rapina a Brescia. Un gioielliere stava dormendo quando un rapinatore è entrato in casa. In un'altra stanza della casa dormiva anche la moglie. Il proprietario di casa avrebbe prima ricevuto un colpo in testa dal malvivente e poi almeno tre coltellate all'altezza del polmone. Questa mattina gli uomini della Scientifica dei carabinieri sono nell'appartamento per i rilievi.

L'uomo, 64anni, ha riportato la perforazione della pleura e la frattura dello zigomo. Il gioiellierere quando si è accorto della presenza del ladro ha reagito e tra i due è nata una colluttazione. Il malvivente dopo aver sferrato almeno tre coltellate è scappato dal balcone che si affaccia su via Cremona, strada che porta al centro città.

