Rapina al furgone carico di sigarette: 140mila euro il bottino

Rapina a un furgone carico di sigarette, affiancato e fermato da un commando di quattro persone armate e a volto coperto lungo la statale 647 "Bifernina", al bivio di Guglionesi, in provincia di Campobasso. I quattro hanno intimato all'autista di fermarsi, lo hanno costretto a scendere e, minacciandolo con pistole, lo hanno fatto salire su un loro mezzo.

LEGGI ANCHE Roma, 18enne accoltellato mentre compra le sigarette con la fidanzata

Intanto un componente della banda conduceva qualche metro più avanti il furgone che è stato poi completamente svuotato: 697 kg di merce, perlopiù tabacchi, per un valore commerciale di 140 mila euro. Una volta caricato tutto sul loro veicolo, i rapinatori hanno fatto scendere l'autista abbandonandolo in mezzo alla strada e sono fuggiti. Subito è scattato il piano antirapina, con l'intervento di Polizia e Carabinieri. Le indagini sono condotte dal dirigente del Commissariato di Polizia di Termoli, Vincenzo Sullo. Agenti e militari sono impegnati in posti di blocco e controlli del territorio.

Ultimo aggiornamento: 12:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA