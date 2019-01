Rapina con ruspe e camion in fiamme per svuotare furgone blindato a Bari

La statale 96 è stato chiusa in entrambe le direzioni. Il traffico viene deviato in direzione Bari al km 89,700 presso lo svincolo Cassano. Il personale Anas è presente per coordinare le attività di ripristino della circolazione e per la gestione della viabilità sui percorsi alternativi

Camion in fiamme e una ruspa per aprire un furgone blindato portavalori come una scatola di sardine. Una rapina è stata compiuta verso le 7.30 ai danni di un mezzo blindato dell'Ivri che stava percorrendo la statale 96, nei pressi di Mellitto in provincia di Bari.Un commando armato ha bloccato ilfurgone chiudendo la strada e ritardando l'arrivo delle forze dell'ordine grazie alle fiamme appiccate a due mezzi pesanti messi lungo la carreggiata.Per aprire il furgone portavalori i banditi hanno poi utilizzato delle ruspe. Al momento non si sa se all'interno del mezzo ci fossero soldi o preziosi. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Altamura. In azione anche i vigili del fuoco e il 118.