Terrore all'Eurospin, ladri con il volto coperto seminano il terrore tra i clienti

Ancora un’altra rapina nel nord Salento ai danni di un supermercato. Questa volta due rapinatori, con il volto coperto e armati di pistola, hanno seminato il panico tra i clienti del supermercato Eurospin di Guagnano. Arrivati a bordo di una Toyota Yaris di colore blu sono entrati in azione poco prima delle 19. Sotto la minaccia dell’arma, quella che poi si rivelerà una pistola scacciacani senza tappo rosso, hanno imposto ai dipendenti di consegnare il denaro custodito in cassa: 400 euro circa. Per poi fuggire su una utilitaria che ha fatto perdere in pochi minuti le proprie tracce.

Immediata è scattata la chiamata al 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Campi Salentina insieme ai colleghi della locale stazione. Immediate sono partite le ricerche dell’auto in diversi Comuni limitrofi. La Yaris è stata intercettata sulla Campi Salentina-Trepuzzi. Ed in questa località sono stati fermati i due uomini accusati di rapina. A Trepuzzi dove sono stati arrestati Franco Greco e Giuseppe Avallone, di 43 e 51 anni, del posto

Ultimo aggiornamento: 20:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA