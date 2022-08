«Per mantenere mio figlio mi servono 5000 euro» e rapina banca a Milano

A Milano un cinquantenne ha minacciato il direttore di una banca e poi è fuggito. Era appena uscito dal carcere e quei soldi gli servivano per mantenere il figlio di 14 anni. Ha detto così al dipendente della filiale della banca popolare di Sondrio di via Farini quando gli ha chiesto cinquemila euro.

Il direttore gliene ha dati tremila, spiegando di non poter prendere l'intera somma, e l'uomo, italiano e suoi 50 anni, se ne è andato afferrando anche una busta con delle monete per altri 54 euro.

È accaduto ieri intorno alle 12.30: l'uomo, il volto coperto da una mascherina chirurgica, era entrato nella filiale dicendo di volere aprire un conto. Poi, una volta dentro l'ufficio del direttore, ha tirato fuori delle forbici e ha raccontato la sua storia, prima di fuggire lungo via Galli, in direzione via Valtellina.