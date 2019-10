Banditi tentano rapina in banca: impiegato si oppone e li fa fuggire

Rapina sventata da un impiegato oggi a Dossobuono, in provincia di Verona, dove tre uomini (due dei quali a volto scoperto) sono entrati nella filiale della Banca Popolare di Milano e hanno minacciato con un taglierino il cassiere per farsi il denaro. L'impiegato però ha opposto un rifiuto, ha reagito con decisione e ha costretto i malviventi a rinunciare al colpo e a fuggire a piedi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Villafranca e del Radiomobile di Verona: sono già al vaglio degli investigatori le registrazioni delle telecamere presenti in zona per poter ricostruire il percorso effettuato e rintracciare gli autori della tentata rapina.

Ultimo aggiornamento: 23:55

