Ramadam, in Piemonte chiese cattoliche e valdesi aperte ai musulmani

Di certo loro gli estremismi li hanno conosciuti nei secoli passati ed è per questo adesso si trovano a dialogare fianco a fianco. Così le chiese cattoliche e valdesi aperte nel weekend ai musulmani per la celebrazione del Ramadan. È l'iniziativa decisa dal vescovo e dal pastore valdese a Pinerolo e nella valle Pellice. «Il nostro -spiegano il vescovo di Pinerolo, monsignor Derio Olivero, e il pastore valdese Gianni Genrè - è un territorio che per secoli ha visto la forte contrapposizione tra Chiesa Cattolica e Chiesa Valdese. Oggi queste realtà dialogano, si confrontano, organizzano iniziative in comune. Sono proprio le due confessioni religiose maggiormente rappresentate sul territorio che oggi si aprono, aprono i loro spazi ai credenti di fede musulmana permettendo loro in tal modo di svolgere i riti in locali adeguati». L'iniziativa riceve il plauso del sindaco di Pinerolo, Luca Salvai (M5S): «Come città - commenta - non possiamo far altro che rallegrarci, amplificando il messaggio che oggi ci inviano le Chiese presenti sul nostro territorio: la convivenza tra culture e religioni diverse è una ricchezza, realizzare una vera integrazione è possibile, e il dialogo è la strada da percorrere».

