​Ragusa, truffa agli anziani: arrestati padre e figlio

Due professionisti. La polizia di Ragusa ha arrestato due truffatori seriali napoletani, padre e figlio, "professionisti", come detto, nel simulare finti incidenti facendo credere ad anziani familiari delle presunte vittime di poter risarcire con 10.000 euro la controparte perché il congiunto era sprovvisto di assicurazione. Sono sette i colpi ricostruiti dalla Squadra mobile di Ragusa dallo scorso agosto ad oggi soltanto nel territorio ragusano.

I due sono stati catturati a Napoli, dopo ricerche durate quasi un mese. La polizia ritiene che i due abbiamo agito in diverse regioni italiane. Non è la prima volta che la Squadra mobile di Ragusa indaga truffatori che scelgono vittime ultrasettantenni creando il terrore in persone anziane.



