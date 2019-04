Benzina sulla griglia, 19enne ustionato al volto alla grigliata di Pasqua

VENEZIA - Si trasforma in una torcia umana mentre partecipa a una grigliata di Pasqua. E’ ricoverato in gravi condizioni a Padova, un 19enne di Annone Veneto, Andrea Mazzaracca.

Si trova nel reparto grandi ustionati con la sorella Arianna e la madre al suo fianco da due giorni.

L’incidente è accaduto a Spadacenta, frazione di Annone Veneto, all'alba di Pasqua, in un’abitazione privata. Per ravvivare il fuoco e riscaldarsi un po’ dopo la cena, è stata gettata benzina sulla griglia che era stata usata per far da mangiare.

E’ partito un ritorno di fiamma che ha investito in pieno il 19enne. Gli amici lo hanno subito soccorso, ma il fuoco gli aveva intaccato i vestiti, quando spono state spente le fiamme le sue condizioni erano già gravi. Portato a Portogruaro è stato poi trasferito d'urgenza a Padova. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sull'incidente indaga la procura di Pordenone. Pare che a lanciare la benzina sulla griglia sia stato un minorenne che partecipava al ritrovo.



