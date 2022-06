Uccide il padre e chiama il 112, ragazzo di 19 anni ai carabinieri: «L'ho ammazzato». Il cadavere fatto a pezzi. Tragedia a Sesto San Giovanni

Ha ucciso il padre e chiama il 112. La tragedia è avvenuta a a Sesto San Giovanni alle porte di Milano. L'omicida reo confesso è un ragazzo di 19 anni. La vittima aveva 57 anni. Al telefono il giovane ha detto: «Correte, ho ucciso mio padre». I giovane ha fatto a pezzi il cadavere.

Uccide il padre e chiama i carabinieri

Sul posto i carabinieri del SIS e il medico legale. La chiamata è arrivata alle 9 di questa mattina. Il giovane, italiano, risiede in via Saint Denis. I militari lo hanno trovato all'interno dell'abitazione di shock. Il cadavere del padre era in camera da letto.

Colpito più volte

Ha ucciso il padre e poi ha fatto a pezzi il suo cadavere prima di chiamare il 112: è quanto emerge dalle indagini relative all'omicidio commesso dal ragazzo di 19 anni, con problemi psichiatrici alle spalle da molto tempo, avvenuto nella casa dove abitava con il padre a Sesto San Giovanni. L'aggressione mortale potrebbe essere avvenuta nella notte. «Gli ha tagliato la testa», ha detto all'Ansa una delle vicine di casa.