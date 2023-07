Ragazzino violentato su nave da crociera: l'indagato nega le accuse, ma il giudice non gli crede e convalida l'arresto

L'inserviente honduregno indagato per violenza sessuale nei confronti un 15enne spagnolo nega ogni accusa davanti al gip di Napoli. L'uomo è stato arrestato in flagranza dalla Polizia marittima con l'accusa di avere violentato un ragazzino di Alicante sulla nave da crociera sulla quale lavorava mentre era nel porto del capoluogo campano lo scorso 24 giugno. Il giudice, però, anche sulla base delle testimonianze raccolte, non gli ha creduto, ha convalidato l'arresto e ha disposto per lui la detenzione in carcere.

Orrore in crociera, 15enne stuprato da un addetto alle pulizie: i genitori erano scesi dalla nave per visitare Napoli

Stupro in crociera, l'inserviente honduregno resta in carcere

L'indagato - che adesso si trova nel carcere di Poggioreale - è accusato di violenza sessuale aggravata dal sostituto procuratore Emanuele De Franco, magistrato della IV sezione (coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone) dell'ufficio inquirente partenopeo.

La polizia marittima, sempre su delega del pm, ha acquisito materiale ritenuto utile alle indagini (dichiarazioni rese da altri passeggeri) mentre la nave era ormeggiata a Genova, tra le tappe dell'itinerario croceristico nel Mediterraneo. Il magistrato a cui è stato affidato il fascicolo ha chiesto un incidente probatorio (da tenersi in modalità protetta) che, verosimilmente, verrà accordato dal giudice ma che al momento non risulta ancora essere stato fissato.