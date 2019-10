Pedina il ladro e lo fa catturare: figlio 13enne di un poliziotto diventa l'eroe della città

Un ragazzino 13enne ha inseguito un ladro, bloccandolo e permettendo che la polizia lo arrestasse. È succeso a Voghera, un piccolo comune italiano della provincia di Pavia. Il giovane, figlio di un vice ispettore in servizio presso la Polfer del paese, ha dimostrato coraggio e senso civico. Il giovane studente era intervenuto dopo aver assistito a un tentato furto ai di Francesca Miracca, una ristoratrice molto nota in città, in quanto attivista della Lega.

La donna ha raccontatao: «Poco dopo le 14, avevo appena fatto la spesa alla Coop, stavo tornando all’auto. Arrivata nel parcheggio, ho visto un’ombra nella mia macchina: qualcuno era riuscito a entrare dal lato passeggero e stava frugando nel cruscotto. La mia paura subito è stata quella che rubasse le chiavi di casa e, vedendo dai documenti la mia residenza, potesse poi raggiungerla ed entrare».

La donna ha provato a cacciarli via, richiamando anche l'attenzione della figlia con le sue urla: «Il ladro è uscito dall’auto, abbiamo avuto una colluttazione ma lui è riuscito a scappare. A quel punto, uno dei ragazzi presenti è intervenuto subito». Il coraggioso tredicenne ha inseguito il malvivente in mezzo ai campi e con prontezza ha avvertito il padre al telefono chiedendo aiuto. Gli agenti del commissariato sono subito stati avvisati e una volante si è precipitata sul posto. Il giovane, prima dell'arrivo dei Crabinieri, è riuscito a fermare il ladro effettuato un vero e proprio placcaggio. La polizia quindi ha potuto identificare e denunciare il fuggiasco, un sessantatreenne albanese, il quale si è scusato per l’accaduto.

