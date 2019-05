Ragazzo di 25 anni si schianta contro il guardrail e muore in autostrada

Ha perso il controllo della sua auto e ha centrato in pieno la cuspide del guardrail allo svincolo tra la A9 e la A8: è morto così questa mattina alle 5.30 un ragazzo italiano di 25 anni.



Sul luogo dell'incidente, che non ha coinvolto altri mezzi, sono intervenuti i soccorsi sanitari che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, oltre a pattuglie della Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, e al personale della Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia.



È stato chiuso temporaneamente lo svincolo di allacciamento A9-A8 provenendo da Como in direzione di Varese e poi alle 9 il tratto è stato riaperto.



Ultimo aggiornamento: 10:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA