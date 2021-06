Tragedia nel fiume Serio, ragazzo di 17 anni annega: era in compagnia di un gruppo di amici

Tragedia nelle acque del fiume Serio, in provincia di Bergamo. Un ragazzo di 17 anni è morto annegato all'altezza di Gorle. Vani i soccorsi. Il giovane, di origine senegalese, era in compagnia di alcuni amici. Il corpo del giovane, che viveva a Verdellino, è stato recuperato dai sommozzatori. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

Cosa è successo e l'altro incidente nel pomeriggio

Il giovane senegalese si era recato vicino a un campo di ciliegi, nei pressi del fiume, per trascorrere il caldo pomeriggio con un gruppo di amici che hanno lanciato l’allarme intorno alle 16 e dopo circa un’ora e mezza è stato ritrovato il cadavere del 17enne, dalle prime ricostruzione è emerso che fosse residente nella vicina Verdellino. Non si tratta dell'unico incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, un’ora più tardi su viale Piave ad Alzano Lombardo è stato recuperato un 23enne che è ora in condizioni gravissime.

