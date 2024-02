Milano, ragazzo 15enne accoltellato a scuola: ricoverato in codice rosso in ospedale. Fermato un minore

Un 17enne è stato identificato e rintracciato a Rozzano (Mi) dai carabinieri di Pieve Emanuele, che lo ritengono responsabile dell'aggressione di un giovane, accoltellato all'uscita di scuola nel primo pomeriggio di oggi. La vittima, un 15enne di Vernate (Mi) è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Humanitas. Il presunto aggressore, un 17enne italiano di Rozzano, sarebbe scappato subito dopo l'accoltellamento, ma è stato identificato e rintracciato poco dopo nel comune di residenza. Lo fanno sapere in una nota i carabinieri, mentre sono ancora in corso gli accertamenti sul movente dell'aggressione.

