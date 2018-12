Ragazzo di 23 anni muore dopo festino a base di alcol: gli amici lo abbandonano disteso sul letto

Un ragazzo di 23 anni è stato trovato morto a Collegno, grosso centro dell'hinterland di Torino, in un'abitazione di via al Molino 5. L'episodio, reso noto oggi dai carabinieri, si è verificato nella notte tra giovedì e venerdì.



A quanto si apprende, il giovane, un nigeriano, in attesa di permesso di soggiorno, si sarebbe ubriacato con alcuni amici al punto da non riuscire a respirare. Due connazionali sono stati interrogati dai carabinieri e indagati per omissione di soccorso: invece di chiamare il 118, l'hanno lasciato in casa, steso su un letto. Ultimo aggiornamento: 14:37