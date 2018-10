Ragazzino adescato da un anziano, le telecamere di Storie Italiane filmano tutto

Un ragazzino adescato in diretta tv da un anziano sul lungomare di Mondragone. Questa mattina a Storie Italiane di Eleonora Daniele, le telecamere di Rai1 hanno intercettato sul lungomare di Mondragone, già noto per fenomeni di prostituzione minorile, quello che dalle immagini sembra un vero e proprio adescamento. Protagonista un ragazzino che viene invitato a salire su un’automobile da un anziano.









La conduttrice ha subito lanciato un appello alle forze dell’ordine affinché intervenissero prontamente per individuare i responsabili e l'inviato di Storie Italiane ha immediatamente chiamato il 112. La prima a giungere in loco è stata la Polizia Locale che ha preso nota della targa del veicolo fornita dal giornalista del programma. Nell’arco di pochi minuti sono arrivate anche le pattuglie della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri.



Ed è proprio il tenente Lorenzo Galizia, comandante del nucleo operativo radiomobile dei Carabinieri di Mondragone, a spiegare che:

Stiamo monitorando già questo fenomeno di prostituzione minorile da diverso tempo. Con l’autorità giudiziaria di Napoli ci siamo mossi per fare dei servizi molto più approfonditi, che possono partire da un’osservazione come quella di stamane, ma che necessitano di altre attività molto più particolareggiate per poter poi andare a un processo

.



Al termine della puntata l’inviato, di fronte alla Caserma dei Carabinieri, ha chiesto la linea per riferire la notizia del fermo di 4 ragazzi tra cui un minorenne, probabilmente lo stesso filmato dal programma. Sulla vicenda

abbiamo bisogno dei tempi giusti per tutte le indagini necessarie – ha precisato il tenente Galizia – saremo ben lieti al termine di poter esporre questo lavoro intenso per contrastare un fenomeno indicibile e inqualificabile

.

Ultimo aggiornamento: 14:50

