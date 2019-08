Ragazzina beve al bar fino al coma etilico, il Questore chiude il locale per 45 giorni

Ragazzina beve alcolici al bar fino al coma etilico e il Questore decide di chiudere il locale pubblico. Un bar di Cordenons (Pordenone) è stato chiuso per 45 giorni con provvedimento del Questore, Marco Odorisio, dopo che una ragazza di 17 anni, a cui erano stati somministrati alcolici, era finita in ospedale quasi in coma etilico.

Il provvedimento è stato eseguito questa mattina dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura.

Giovedì notte una ragazza, dopo aver consumato super alcolici somministrati all'interno del bar, è finita in uno stato di incoscienza, ed è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale «Santa Maria degli Angeli» di Pordenone, per intossicazione alcolica. Sono stati, inoltre, accertati altri casi di somministrazione di super alcolici a minorenni.

