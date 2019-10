Livorno, malore in classe: 8 studenti al pronto soccorso. «Colpa delle muffe»

Si sono sentiti male per via delle muffe presenti in classe. In otto: sei ragazze e due ragazzi. Tutti sono stati portati all'ospedale. È successo al liceo Niccolini Palli di via Goldoni, Livorno, dove gli studenti hanno iniziato ad accusare forte prurito e arrossamento degli occhi, dovuto a un'irritazione scatenatasi dopo che erano entrate in classe. Tutti minorenni, tra i 14 e 15 anni, soffrirebbero di allergia. Trasportati al pronto soccorso, come spiegato poi dalla Asl, sono già state dimesse.

La causa dei malori potrebbero essere delle infiltrazioni di muffa in aula. Secondo quanto riporta Il Tirreno, gli alunni erano stati trasferiti in una nuova aula perché quella precedente sarebbe stata pericolosa per la presenza di una plafoneria in cattive condizioni.

