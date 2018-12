Ragazza si dà fuoco in piazza come il padre 5 anni fa, travolto dalla crisi

Tragedia a Vado Ligure dove una ragazza di 18 anni si è data fuoco questa mattina all'alba in piazzale San Lorenzo del comune del savonese. È successo all'improvviso davanti agli occhi di alcuni testimoni che si trovavano in piazza intorno alle 6 del mattino e hanno assistito alla scena, consumatasi in pochi secondi, avvertendo tempestivamente i soccorsi. La giovane si è cosparsa di liquido infiammabile e si è data fuoco. All'arrivo dei sanitari del 118 è stata intubata e trasportata in ospedale, al Santa Corona di Pietra Ligure, in codice rosso. La 18 enne si trova in gravi condizioni, con ustioni sul 50% del corpo. Ancora da chiarire le ragioni del gesto con il quale la ragazza ha emulato il padre: nel 2013 infatti l'uomo, un artigiano di 47 anni, si tolse la vita nello stesso modo e nello stesso piazzale.

Allora il dramma fu causato da gravi motivi di salute e da problemi economici: l'uomo era infatti il piccolo imprenditore che nel febbraio 2013, subito dopo le elezioni, si presentò a casa di Beppe Grillo e, ripreso dalle telecamere di tutti i media nazionali, suonò al citofono per chiedere aiuto al leader del MoVimento 5 Stelle.



