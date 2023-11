Kimberly Bonvissuto, ragazza scomparsa da 4 giorni da Busto Arsizio. Il telefono è spento. La mamma: «Aiutatemi a ritrovarla»

Kimberly Bonvissuto ha 20 anni ed è sparita da lunedì da Busto Arsizio, in provincia di Varese, dove abita: ha i capelli rossi ed è alta 1 metro e 55. Sui social si sta diffondendo l'appello della madre Graziana, per ritrovarla. «Quando è uscita di casa - si legge - indossava una tuta grigia, scarpe nere e giubbotto Colmar». La richiesta è di contattare la donna o le forze dell'ordine in caso, perché «ogni informazione potrebbe essere preziosa». Dopo la scomparsa di Giulia Cecchettin (poi ritrovata morta uccisa dal suo ex Filippo Turetta) è di nuovo paura.

Il numero di telefono della mamma è 3458534355

L'appuntamento con la cugina, poi (forse) l'incontro con un ragazzo

La ragazza aveva spiegato di avere un appuntamento con la cugina, e che avrebbe cenato con lei fuori casa.