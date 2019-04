Ragazzina scompare a Trapani mentre è affidata a una casa-famiglia

Nessuna traccia di una ragazzina affidata a una casa-famiglia. Sono ore di apprensione a Marsala , nel, dove da ieri non si hanno più notizie di, una 17enne di origini romene da diversi anni residente in città. Della ragazzina si sono perse le tracce intorno alle 12.30, si sarebbe allontanata sfuggendo all'attenzione di un assistente.La giovane, che in passato pare avesse avuto problemi familiari, era attualmente ospite a Villa Immacolata della società cooperativa Quattro venti. Al momento della scomparsa, la ragazzina alta un metro e 58 centimetri, di corporatura normale, capelli chiari e occhi scuri, indossava una maglietta bianca a righe nere, giubbino nero, jeans chiaro con strappi, scarpe da ginnastica bianche e una borsa beige. Le ricerche sono coordinate dalla Prefettura e dalla Procura di Marsala.