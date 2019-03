Perde il lavoro e va sul ponte per buttarsi, ventenne salvata da un passante. «Era in bilico»

A 20 anni appena stava per buttarsi giù da un ponte a Brindisi, alto diversi metri, colta da una crisi depressiva forse accentuata dall'essere disoccupata. Poco prima del salto nel vuoto, però, è stata salvata da un passante, un ingegnere che era lì per caso con la moglie. L'uomo ha raccontato tutto ai carabinieri ma ha voluto mantenere l'anonimato. L'accaduto risale al pomeriggio di sabato scorso. L'ingegnere originario di Bari, ma residente in un comune del Brindisino, stava passando sul ponte in auto, in compagnia della moglie. Ha notato che la ragazza si trovava in piedi, al di là della ringhiera del ponte che sovrasta un grande parco pubblico. La giovane era in bilico e tremante. L'uomo ha fermato immediatamente l'auto ed è sceso, cercando di convincere la giovane a desistere. Poi l'ha afferrata riuscendo a portarla in strada, al sicuro. Una volta in salvo, la 20enne è stata accudita dalle persone che avevano assistito alla scena, fino all'arrivo del 118. Adesso la 20enne è ricoverata all'ospedale Perrino di Brindisi.

Ultimo aggiornamento: 19:06

