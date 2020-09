Ragazza di 22 anni morta a Lipari, l'autopsia: embolia polmonare. Per i medici era una contrattura muscolare

Una diagnosi sbagliata sarebbe stata la causa della morte di Lorenza Famularo. La 22enne deceduta nell'ospedale di Lipari lo scorso 23 agosto avrebbe avuto una embolia polmonare massiva, ma per i medici si sarebbe trattato solo di una contrattura.

Lipari, turisti romani finiscono in mare mentre il loro gommone continua la corsa creando allarme tra le barche

Sorelline morte nel campeggio, Malak al padre: «Non respiro, ti voglio bene». Dubbi sullo stato dell'albero: «Era marcio»

La ragazza lamentava da 9 giorni forti dolori alla schiena e al torace. Si è recata due volte al pronto soccorso dove i medici le hanno prescritto degli antidolorifici credendo che il malessere accusato dalla ragazza fosse di natura muscolare. Le sue condizioni però si sono aggravate fino a quando non è morta. Sul caso si è aperta un'inchiesta per capire cosa sia successo, dai primi esami medico legali disposti dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto una delle ipotesi è quella che avesse un'embolia in corso, ma la diagnosi dovrà essere riscontrata da successive analisi istologiche, che richiedono ancora del tempo.

Intanto sull'isola sono molte le persone che, accanto al dolore della famiglia della 22enne, stanno manifestando perché venga fatta luce e soprattutto giustizia sul caso. Sono molti i cittadini che chiedono alla Asl un potenziamento dell'ospedale, soprattutto per quanto riguarda la medicina di emergenza e urgenza.

Ultimo aggiornamento: 11:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA