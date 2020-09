Ragazza morta a Caviano, il fratello al gip: «Non l'ho speronata, volevo solo parlare e farla ragionare»

Ha detto di essere innocente, di averli inseguiti, in sella alla sua moto, ma di non essere stato lui a farli cadere con un calcio e provocando la caduta dello scooter sul cui viaggiavano la sorella e il compagno trans, provocando la morte della prima. A sostenerlo, durante l'interrogatorio di garanzia, Antonio Gaglione, il fratello di Maria Paola, la ragazza 22enne morta dopo essere caduta dallo scooter sul quale viaggiava con il compagno Ciro Migliore.

«Sul luogo dell'incidente ho notato la presenza delle telecamere. Tutto sarà chiarito, se ci sono le registrazioni. Io credo alle sue parole», ha detto l'avvocato Domenico Paolella, legale di Antonio. Il fratello è in stato di fermo nel carcere napoletano di Poggioreale, con l'accusa di omicidio preterintenzionale. «Questa tragedia - continua l'avvocato Paolella - è stata strumentalizzata: la famiglia si aspettava più delicatezza».

Nel corso dell'interrogatorio, come rifertio dal legale, il sostituto procuratore incaricato dell'indagine non ha mai toccato l'argomento omofobia. «Antonio, come tutta la famiglia, era a conoscenza della relazione della sorella da circa due anni e mezzo», ha detto ancora Paolella ribadendo che il suo cliente «non le avrebbe mai fatto del male». «Al giudice ha spiegato - ha detto ancora il legale - che la famiglia aveva perso le tracce di Maria Paola da qualche settimana. Ha fatto le valigie e se n'è andata. Quando Antonio l'ha vista in sella allo scooter, l'ha inseguita con la sua moto, ma per chiederle di tornare a casa, per parlarle, per farla ragionare. Era andata via senza spiegazioni e tutta la famiglia era disperata». Ciro Migliore, intanto, si trova in una clinica di Acerra, in provincia di Napoli dove è stato ricoverato per le lesioni e una frattura all'avambraccio causati nell'incidente.



