Ragazza morta vicino Aosta, l'autopsia: ferite gravi all'addome. Dal furgone rosso all'uomo che era con lei: cosa non torna

Un furgone di colore rosso bordeaux: è il veicolo su cui si stanno concentrando le indagini relative al corpo di una 29enne francese ritrovato in una ex chiesetta di La Salle, vicino Aosta. Per alcuni giorni un furgone bordeaux è stato visto parcheggiato nella piazzetta del ponte. Alcuni testimoni lo hanno notato e fornito la targa agli inquirenti.

Donna morta a La Salle, le indagini

Secondo quanto si è appreso è una delle piste su cui stanno lavorando gli inquirenti.

Si cerca anche il ragazzo che, secondo i racconti di alcuni testimoni, sarebbe stato in compagnia della giovane, forse in un viaggio in giro per l'Europa. I due probabilmente usavano luoghi abbandonati come rifugio e non è escluso che usassero stupefacenti.Lui dovrebbe avere origini straniere, ma nazionalità italiana e gli inquirenti al momento lo stanno cercando.

Le ferite sul corpo

Sul corpo della ragazza sono state trovate ferite gravi sull'addome, che indicano un decesso per cause violente. È quanto emerso dai primi riscontri medico-legali sul cadavere. È escluso il malore, mentre l'ipotesi del suicidio appare molto remota. L'incarico per l'esame autoptico, che verrà completato martedì prossimo, è stato affidato all'anatomopatologo torinese Roberto Testi. Sono stati effettuati anche i test tossicologici sulla vittima.

Durante l’esame autoptico, previsto per oggi, verrà anche prelevato del materiale da sotto le unghie della vittima alla ricerca di tracce del dna del suo possibile aggressore. Di sicuro l’uomo che era con lei l’ha ferita con un coltello o un’arma da taglio. Ancora da chiarire il movente.