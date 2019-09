Monza, si lancia dall'auto per non tornare a casa: 16enne finisce in ospedale

Si lancia da un'auto in corsa perché la stanno riaccompagnando a casa. È accaduto ieri a Monza, dove una ragazzina di 16 anni è ora ricoverata in ospedale al San Gerardo, per le ferite riportate dopo essersi gettata dall'auto guidata dalla madre del fidanzatino, che la stava riaccompagnando a casa. I fatti risalgono a ieri pomeriggio poco prima delle 18, ma la notizia è stata resa nota solo oggi, a Monza. Stando a quanto emerso, dopo aver trascorso il fine settimana a casa del fidanzato di 17 anni, pare che la giovanissima non volesse rientrare a casa sua.

