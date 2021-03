Treviso, ragazza accoltellata da un 15enne è cosciente e parla con i genitori

Marta Novello è stata estubata questa sera all'ospedale di Treviso. La 26enne accoltellata due sere fa da un 15enne a Marocco di Mogliano, è cosciente e sta parlando con i genitori. Durante l'aggressione la giovane è stata colpita da almeno 20 fendenti. Marta ha ripreso a respirare da sola e lentamente, come raccontano i sanitari. Immediatamente ha chiesto dei familiari. I medici della rianimazione, il reparto nel quale è stata ricoverata dopo essere stata soccorsa, sanguinante, ai margini di una strada di Marocco di Mogliano, hanno concesso alla giovane un breve colloquio con mamma e papà.

Ieri pomeriggio è stata sottoposta a intervento chirurgico, spiega il bollettino, per lesioni agli arti superiori. Il secondo intervento chirurgico dopo quello ai polmoni effettuato al momento del suo ricovero in ospedale, si è reso necessario per una lesione che la donna ha subito al tendine del terzo dito della mano destra, probabilmente nel tentativo di difendersi dal suo assalitore. Lo racconta il direttore sanitario dell'Ospedale di Treviso Stefano Formentini.

