Ragazzo investito da un treno a Castel Fiorentino: è gravissimo, aveva le cuffiette. Un passante: «Inorridito, la gente rideva»

Drammatico incidente a Castelfiorentino, in provincia di Firenze. Un ragazzo è stato investito da un treno regionale sulla linea Empoli-Siena intorno alle 13 di oggi ed è stato portato in gravi condizioni con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale fiorentino di Careggi. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un evento accidentale: pare che il ragazzo stesse attraversando i binari a un passaggio a livello, all'altezza di piazza Cavour, dove si trova anche il ponte sul fiume Elsa, quando il treno regionale è sopraggiunto e lo ha urtato. Pare, inoltre, che il ragazzo portasse delle cuffiette e, attraversando i binari anziché utilizzare l'apposito sottopassaggio, non si sia accorto del convoglio in transito. Sul posto vigili del fuoco, 118, carabinieri e polizia municipale.

All'incidente ha assistito per caso anche il fotografo Francesco Nigi, che su Facebook ha denunciato il grave atteggiamento degli altri passanti lì presenti: «Hanno appena investito un ragazzetto col treno a Castelfiorentino. Non so se sia vivo, già l’aver visto la scena mi ha lasciato abbastanza scioccato. La cosa che però mi ha veramente inorridito erano le persone che ci ridevano su. Indipendentemente dalle colpe e dalla negligenza del ragazzo nell’attraversare durante l’arrivo del treno, non è proprio il massimo ridere della probabile morte di una persona».

