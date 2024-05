Raffaele Alliegro, addio Rafa: giornalista con lo spirito del filosofo. Il ricordo del direttore

L’eroe per Raffaele Alliegro aveva il volto e il carattere di Lucio Giulio Bruto, il finto ingenuo, apparentemente succube dello zio Tarquinio il Superbo, in realtà capace di detronizzarlo e portarlo all’esilio in nome di un nobile ideale repubblicano.

Lo aveva tratteggiato in un delizioso romanzo storico, «Il segreto di Bruto», scritto di notte dopo la chiusura del giornale e il rientro a casa a Tivoli, e pubblicato con una piccola casa editrice, scelta con certosina selezione. Perché tutto, nella vita di questo indimenticabile collega, aveva una lateralità discreta, nella quale lui coltivava la sua libertà autentica. La tua è una libertà a chilometro zero, gli avevo detto il giorno che era venuto ad annunciarmi la decisione di andare in pensione, per dedicarsi alle cose a cui teneva di più: la moglie, Caterina, i figli, Giovanni e Maria Carolina, l’adorato nipote, Francesco, e le tante passioni.

Come la filosofia, che coltivava ascoltando, nei viaggi in auto tra casa e lavoro, le lezioni universitarie sulla Rete, la letteratura che divorava, il Cilento con il suo casale e il gozzo, su cui invitava tutti quelli che amava. Raffaele era un campione di umiltà, di educazione, di convivialità, in un modo così imbattibile da oscurare, a chi non lo conoscesse bene, la sua raffinatezza intellettuale. Che un po’ per pudore, un po’ per orgoglio, concedeva solo alla confidenza degli amici veri.

L’INCONTRO

Ho avuto il privilegio di appartenere a questa ristretta cerchia, per via di una scintilla scoccata al nostro primo incontro. Novembre millenovecentonovantanove, Ancona, in una redazione messa in piedi con una rapidità avanguardista, cinque colleghi raccogliticci, pescati tra le testate locali, progettavano la nuova edizione marchigiana del Messaggero. Con qualche improvvisazione di troppo, che deve aver indotto il direttore dell’epoca, Paolo Graldi, a spedire Alliegro in soccorso dei pionieri. Raffaele era già, a quel tempo, una risorsa preziosa. Aveva in un ventennio percorso la lunga strada che dalla corrispondenza di Tivoli lo aveva portato in Cronaca di Roma, per approdare infine nel cuore del giornale, in quell’ufficio centrale che sarebbe stato per anni la sua war room naturale. Alla scuola di maestri come Piero Mei aveva affinato l’abilità di riconoscere la notizia che, alle ventuno di un giorno qualunque, ti induce a smontare il giornale per intero e ricomporlo daccapo, come se nulla fosse. Così, appena giunto ad Ancona, aveva rimboccato le maniche della camicia e preso a tambureggiare sul pc con il ritmo di un martello pneumatico, riportando la lancetta dell’orario di chiusura delle pagine entro una soglia di sicurezza accettabile per garantire l’uscita del giornale in edicola. Ma tale prezioso salvataggio della baracca lo aveva messo in atto senza la iattanza che altri, con la sua esperienza, avrebbero fatto valere. Perché Raffaele Alliegro era per natura rispettoso della dignità altrui, quanto geloso della propria. Le regole d’ingaggio della sua relazione con il mondo erano buona fede e un reciproco patto a disarmare l’aggressività che, in molte redazioni, purtroppo, era ed è un codice di comportamento abituale.

Mi chiesi da quale pianeta venisse questo marziano gentile, generoso e discreto, esperto ma non saccente, capace in poche ore di unirsi al gruppo dando agli altri la percezione di essere stato lì da sempre. Negli anni a venire ho avuto molte altre occasioni per testare quanto nobile fosse la sua virtù, nei tanti e diversi ruoli che la lunga avventura al Messaggero gli avrebbe riservato. Vicecaporedattore, poi caporedattore centrale di notte e, negli ultimi anni, decano nel servizio Interni ed Esteri, dove è rimasto fino al giorno del suo congedo, applicandosi con la stessa passione professionale e lo stesso rigore a un titolo di prima pagina o piuttosto a una didascalia, e riservando ai colleghi più giovani consigli preziosi. «Io da ragazzo avevo un sogno, fare il giornalista, e il Messaggero me lo ha fatto realizzare. Quindi ringrazio il giornale e ringrazio voi, amici miei»: così aveva salutato i colleghi il 23 marzo dello scorso anno.

IL CONGEDO DAL LAVORO

Il video di quel congedo che lo ritrae, e che in queste ore passa di telefono in telefono tra i colleghi, mostra insieme l’emozione per il distacco, che si accingeva a compiere dopo una vita di lavoro, e l’entusiasmo per il futuro, con cui aveva lenito qualche amarezza, e che ora gli ridava la voglia di ricominciare daccapo. Perché Raffaele sognava una vita nuova, ancora più piena di quella che aveva vissuto fino a quel momento. Finalmente avrebbe potuto dedicarsi ai suoi affetti e alla scrittura. Un nuovo romanzo era in cottura e altri progetti coltivava per gli anni a venire.

L’ho sentito l’ultima volta poche settimane fa, al mio rientro al Messaggero. «Vincerò anche questa sfida con la malattia, e presto verrò a trovarti al giornale», mi ha detto con l’ottimismo tutto suo, chiosandolo con quel sorriso che rimbalza, in queste ore, nella mente di molti. Non darti impiccio, Raffaele, veniamo noi da te, domani, ad abbracciarti come meriti.

Raffaele Alliegro, nostro collega per oltre 30 anni al Messaggero, si è spento ieri all’età di 62 anni per un male incurabile. Lascia la moglie Caterina, i figli Maria Carolina e Giovanni, e l’amato nipote Francesco. La camera ardente sarà aperta al Gemelli dalle 8.30 alle 10.45 di domani. Poi a mezzogiorno i funerali nella chiesa di Santa Maria Maggiore (San Francesco) a Tivoli. Ci sarà una commemorazione anche a Torre Orsaia, nel suo adorato Cilento.

