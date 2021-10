Domenica 24 Ottobre 2021, 21:50

Momenti di terrore sul raccordo Avellino-Salerno. È avvenuto nei pressi dell’uscita di Montoro Nord in direzione Salerno. Ad essere coinvolti i tifosi della Paganese.

I fatti si sono verificati al termine del derby che si è svolto allo stadio Partenio-Lombardi mentre le tifoserie stavano facendo rientro. Due i feriti. Sono intervenuti i sanitari del 118. Disagi per il traffico che è rinasto bloccato in direzione Salerno. Sono intervenuti la Polizia e i carabinieri della Compagnia di Solofra. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale, guidati dal vicequestore Alfredo Petriccione, per disciplinare il traffico. Indagini affidate alla Digos.

Sul raccordo Avellino- Salerno una ventina di tifosi della Paganese, reduci dalla sconfitta per 3-0 con l' Avellino, nella gara valida per il campionato di Serie C, girone B, si sono resi protagonisti di atti di vandalismo e aggressioni nei confronti degli automobilisti in transito. Gli ultras azzurro-stellati hanno fatto fermare il pulmino su cui viaggiavano tra Solofra e Montoro, bloccando la circolazione verso Salerno. Secondo le prime testimonianze, hanno preso di mira con bastoni e mazze le automobili rimaste bloccate. Un automobilista che ha tentato di protestare è stato strattonato e minacciato e le chiavi della sua macchina sono state prelevate dagli aggressori e gettate nei terreni che costeggiano la strada. Molta paura anche per i bambini bloccati nelle auto con i genitori. Sul posto sono intervenute le forze di Polizia.

Sgomento e rabbia, dunque, per centinaia di persone, tra cui molti bambini, bloccate sul raccordo da una decina di teppisti che con spranghe e bastoni hanno vandalizzato numerose auto e strattonato e minacciato diversi automobilisti che si sono ribellati. Gli ultras della Paganese viaggiavano a bordo di un pulmino. Tra gli svincoli di Solofra e Montoro, in direzione Salerno, hanno costretto l'autista a bloccare il mezzo al centro della carreggiata. Si è così formata una fila chilometrica. Il raid dei teppisti è durato quasi mezzora. Molte le auto danneggiate. Gli agenti della Polstrada e della Questura di Avellino stanno indagando, in collaborazione con i colleghi di Salerno, per identificare i responsabili.