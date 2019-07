Quindicenne picchiato e sequestrato da quattro coetanei a Varese: prima condanna per tortura

«Soddisfazione per la condanna equa e avvenuta in tempi brevi, una particolare attenzione al caso, come era giusto». E' il commento dell'avvocato Augusto Basilico, legale del quindicenne segregato e picchiato in un box si Varese nel novembre 2018, a seguito della sentenza di condanna dei suoi quattro aguzzini, tutti coetanei, emessa oggi dal Tribunale per i minorenni di Milano, la prima in Italia per il reato di tortura. Il giovanissimo, vittima per ore di pestaggio e sevizie, ha riferito il legale, «sta meglio, ma rivivere la vicenda con il processo, seppur a distanza, lo ha turbato». Poi ha concluso, «ora si vedrà quando torneranno liberi, speriamo che per allora avranno maturato il pentimento e non ci siano più contatti con il mio assistito».

Prima sentenza di condanna in Italia per il reato di tortura quella emessa oggi dal Tribunale per i minorenni di Milano, nei confronti dei quattro quindicenni accusati di aver segregato e picchiato un coetaneo in un garage di Varese . Lo ha confermato il procuratore del Tribunale per i minorenni Ciro Cascone.La legge che ha introdotto in Italia il reato di tortura risale a poco più di un anno fa e, ha dichiarato all'Ansa il procuratore del Tribunale per i minorenni di Milano Ciro Cascone, «la cronaca giudiziaria ha registrato finora due sue applicazioni», accomunate dal fatto di «essere intervenute nell'ambito di rapporti orizzontali» su soggetti non ancora maggiorenni. La prima, prosegue il procuratore, «è l'ordinanza del 23 novembre 2018 del Gip del Tribunale per i minorenni di Milano» che ha portato all'arresto dei quattro giovanissimi, «e per la quale oggi il Gup ha emesso sentenza di condanna».La seconda, ha aggiunto Cascone, «riguarda i fatti avvenuti in provincia di Taranto», ovvero i sei minorenni accusati, in concorso con altri due maggiorenni, «indiziati dei delitti di tortura aggravata, danneggiamento aggravato, violazione di domicilio e sequestro di persona», nei confronti di un uomo di 66 anni «individuato quale bersaglio per le sue condizioni di minorata difesa, in quanto solo ed affetto da disturbi psichici», e poi poi deceduto in ospedale.LA VITTIMA