Investita a 15 anni da un'auto: la mamma sente tutto al telefono

Stava camminando quando è stata investita da un'auto. Momenti di terrore quelli vissuti intorno alle 16,45 a Falconara in via Matteotti all'incrocio con via Leopardi per una ragazza di 15 anni travolta dalla Punto di un anziano con un familiare che al telefono mentre stava parlando con la giovane ha vissuto in diretta l'investimento.



Immediati i soccorsi: sul posto la Croce Gialla e la polizia municipale di Falconara con la quindicenne portata in codice giallo all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso. Ultimo aggiornamento: 21:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA