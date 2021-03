Covid, questionario "solo per donne" a Milano: «Fa il bucato? Prepara il pranzo?». Esplode la polemica

Si scatena la polemica sui social per il questionario sottoposto al termine dei controlli post Covid nell'ospedale di Bollate (Milano), postato da Luca Paladini, portavoce dei Sentinelli di Milano, sulla propria pagina Facebook. Sul questionario della Asst Rhodense ci sono voci riservate «solo alle donne»: "preparazione del cibo", "governo della casa" e "biancheria". Come se le attività in questione fossero di pertinenza esclusivamente femminile. Numerosi i commenti indignati sotto il post pubblicato da Paladini. «Dovremmo assolutamente indagare sull'autore/ice di questo fantasmagorico questionario...» scrive un utente.

Sono a fare un controllo post covid Test preventivo: Preparazione del cibo (*solo per le donne) Governo della casa (*solo per donne) Biancheria (* solo per donne) Regione Lombardia Anno 2021 Posted by Luca Paladini - Pagina on Wednesday, 17 March 2021

Rosa Oliva, la prima Prefetta in Italia premiata da Mattarella: «Quote rosa necessarie»

«Non è tanto la Regione Lombardia, è lo strumento - chiarisce un altro - per la valutazione delle autonomie strumentali, che in genere viene utilizzato nel caso di anziani e fa parte dello screening del decadimento cognitivo. Di sicuro andrebbe rivisto e aggiornato perché in effetti fa abbastanza rabbrividire». Un utente commenta poi con ironia: «Spaccare la legna e cacciare le lepri (solo per uomini) non c'è?». Paladini si è sottoposto al controllo post-Covid insieme al padre, a cui era stato rivolto l'invito a presentarsi in ospedale. Entrambi erano risultati positivi nei mesi scorsi.

