"As it began" , la biografia ufficiale dei Queen: da oggi in Italia

L’edizione originale di questa illustre e autorizzata biografia dei Queen ha esplorato ogni aspetto della leggendaria carriera del gruppo dagli albori ­ fino al 1992. Questo libro, recentemente rivisto e aggiornato in collaborazione e con il contributo di Brian May e Roger Taylor - e attingendo a interviste esclusive con i membri della band – completa la storia dell’era Mercury e degli anni immediatamente successivi alla sua morte.

Con numerose fotografie extra e una nuova prefazione di Brian May, “QUEEN - As It Began”: edizione aggiornata e autorizzata, rappresenta un ritratto dettagliato e autorevole del periodo fondamentale della storia dei Queen. Nel 1970, quando lo studente di astronomia Brian May e l’apprendista dentista Roger Taylor decisero di ricostruire la loro neonata band Smile con un nuovo cantante conosciuto come Freddie Bulsara, stavano preparando il terreno per lasciare un segno indelebile nella storia della musica. Con l’arrivo del bassista John Deacon nel 1971 - e un nuovo nome d’arte per Freddie Mercury - la classica formazione dei Queen era completa.

Quattro anni più tardi, per la prima volta in testa alla classifica con l’inimitabile opera di sei minuti “Bohemian Rhapsody”, i Queen confermarono la loro reputazione di band straordinariamente ambiziosa e di fama mondiale. Ripercorrendo il cammino di ogni membro della band, dall’infanzia ai primi tentativi musicali, “QUEEN - As It Began” racconta esattamente come si è formata la band e come siano arrivati a fare il tutto esaurito negli stadi durante i tour internazionali con i loro eccezionali spettacoli dal vivo. Questo libro, recentemente rivisto e aggiornato in collaborazione e con il contributo di Brian May e Roger Taylor, attingendo a interviste esclusive con i membri della band, completa la storia dell’era Mercury e degli anni immediatamente successivi alla sua morte.

Come spiega Brian May nella sua prefazione, Jacky Smith e Jim Jenkins sono stati testimoni delle dinamiche interne alla band per buona parte della sua esistenza, il che li rende perfetti narratori di questa storia. Ricco di dettagli e con una serie di nuove illustrazioni e fotografie, “QUEEN - As It Began” è una lettura imperdibile per tutti i fan della band.

Autori

Jacky Smith (nata Gunn) gestisce il fan club internazionale, da Guinness dei primati, e fa parte dell’entourage dei Queen da oltre quarant’anni. Nata a Oxford, ora vive nel Surrey, dove lavora nel suo studio. Jim Jenkins è un fan dei Queen fin dagli esordi ed è il massimo esperto della band. Ha scritto le note di copertina degli album Greatest Hits e delle copertine dei video, ed è stato coinvolto in vari progetti realizzati dai Queen nel corso degli anni. Traduzione di Raffaella Rolla, ha vissuto e studiato in Inghilterra. Traduttrice editoriale con una lunga esperienza, specialmente in campo teatrale e musicale, è legata ai Queen da un rapporto di fiducia di oltre 30 anni, ha collaborato con loro a diversi progetti nel corso degli anni, ha tradotto numerosi libri legati alla band e curato la traduzione e l’ adattamento del copione italiano del loro musical We Will Rock You.

EPC Editore opera nel settore editoriale italiano dal 1949 con riviste e un catalogo di oltre 500 volumi. Nasce oltre 70 anni fa come editore specializzato nel settore professionale. È leader in Italia nel settore della sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi. Da qualche anno EPC ha iniziato una nuova avventura nell’editoria di varia pubblicando una collana di psicologia divulgativa e self help (https://www.epc.it/Prodotti/Editoria/Libri/Psicologia-e-self-help) e nel 2018 una collana interamente dedicata al settore musicale (https://www.epc.it/Prodotti/Editoria/Libri/Musica) iniziando dall’autobiografia dei Pink Floyd firmata dal batterista Nick Mason, quella di Michael Jackson e di Eric Clapton i libri ufficiali di due biopic di successo il cult movie Bohemian Rrhapsody e Rocketman e un importante libro fotografico sui Beatles. I volumi di EPC vengono promossi e distribuiti in tutte le librerie fisiche indipendenti e di catena (Feltrinelli, Mondadori, Ubik) su tutto il territorio nazionale dal Consorzio Bookway (www.bookway.it) e su tutte le librerie on line (IBS, Feltrinelli.it, Hoepli.it, Mondadori.it, etc.). EPC ha un accordo con AMAZON che fornisce direttamente.

