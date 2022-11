«La ritirata russa da Kherson potrebbe essere una trappola». Per il generale Franco Angioni, già comandante delle truppe terrestri Nato nel Sud Europa, il pericolo di una controffensiva da parte delle truppe di Putin è alto. Anche perché le forze di difesa di Kiev sarebbero a conoscenza degli insidiosi piani del nemico e starebbero già costruendo un piano strategico per evitare la minaccia.

Putin, la strategia per convincere Zelensky alla resa: lasciare gli ucraini al freddo e al buio durante l’inverno

Generale Angioni, per Natalia Houmeniouk, portavoce del Comando meridionale ucraino, citata dal sito di notizie Obozrevatel, la ritirata russa da Kherson sarebbe in realtà una trappola. C’è questo pericolo?

Sì, potrebbe verificarsi. Per questo l'importante è di avere più informazioni possibili per evitare catture.

"The occupiers are trying to provoke the Armed Forces of Ukraine into a premature attack and lure Ukrainian units into street battles," said Nataliya Humenyuk, spokeswoman for the OC "Pivden".

