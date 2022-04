San Vittore del Lazio, pullman in panne sull'A1: paura per 60 bambini. La polizia stradale li mette in salvo

Un pullman sul quale viaggiavano 60 bambini francesi è rimasto in panne sull'autostrada A1, nel tratto compreso tra i caselli di San Vittore del Lazio e Caianello. Un lembo di strada molto pericoloso, che ha messo in pericolo i ragazzini, portati in salvo dagli agenti della Polizia stradale. Dopo aver messo in sicurezza il tratto, il personale del distaccamento di Cassino ha fatto scendere i bambini dal bus, che sono stati poi trasferiti in una vicina piazzola di sosta, in attesa di un pullman sostitutivo. Fino all'intervento della polizia, il bus ha rischiato di essere tamponato. L’operazione di soccorso è scattata in pochi minuti e ha visto protagonisti oltre che i poliziotti anche Vigili del Fuoco e personale della società autostrade. Nessun bambino ha riportato conseguenze ma solo tanta paura.

