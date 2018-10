Pugno al passante, poi il video sul web: è il knockout game delle ragazzine

Ultimo aggiornamento: 08:50

La folle moda del knockout game o la rissa «programmata» da filmare e pubblicare sul web? Quesiti che bisogna porsi dopo quanto è accaduto l’altra sera in pieno centro a Caserta dove un ragazzo è stato colpito senza alcuna ragione a pugni sulla testa. L’incredibile episodio si è verificato davanti ai porticati di via Roma a pochi passi da una pattuglia dei vigili urbani che era di servizio all’incrocio con via Cesare Battisti. Dolorante, incredulo e con una senso di umiliazione, il ventenne che era in compagnia di due amici ha raccontato che e a colpirlo è stata una ragazza. Circostanza confermata dai testimoni, due amici della vittima e una serie di passanti. Una donna ha infatti riferito: «Pensavo che fosse una lite tra fidanzati».Sono le otto di sabato sera quando il ventenne, lasciata l’auto al parcheggio Pollio, s’incammina con due amici in direzione di via Roma. I tre ragazzi, sorpassato il chiosco dell’edicola, camminano in fila indiana accanto al porticato quando, proprio da dietro le colonne, sbuca fuori qualcuno assesta un pugno dietro la nuca all’ultimo dei tre, un colpo talmente forte che il giovane sbanda. Ci mette qualche istante per capire cosa sia appena successo. Increduli anche gli amici che, sentendolo urlare di dolore, si voltano si ritrovano quasi accerchiati da un gruppo di ragazzine. Una di loro ha rifilato il cazzotto al malcapitato. I tre amici strillano e attirano l’attenzione dei passanti, poi si rivolgono ai vigili urbani, ma è inutile: i due anziani agenti cercano di individuare la picchiatrice ma si muovono con una flemma diametralmente opposta alla rapidità delle ragazzine che scappano via come gazzelle in direzione della stazione. Di loro si perdono le tracce mentre il malcapitato viene soccorso da alcuni passanti.Impazza sui social da almeno quattro anni e negli Stati Uniti ha causato diverse vittime: è il ko game, ovvero «colpisci il passante» filma tutto, poi pubblica il video sui social. Quanto accaduto sabato sera a Caserta potrebbe avere a che fare con questa folle moda che coinvolge giovanissimi annoiati che per un like su Facebook non ci pensano su due volte prima di «stendere», mettere letteralmente ko, ignari passanti. Il fenomeno, oltre negli Stati uniti, si è registrato anche in Italia. Nel 2017 tre ragazzi sono stati arrestati in provincia di Pordenone per aver sferrato improvvisamente, e senza motivo, potenti colpi sul viso di ignari passanti, in luoghi pubblici. Usavano delle cazzottiere. Un mese fa tre casi del genere sono stati registrati a Castellammare.È recentissimo l’allarme hce viene da Piacenza dove la polizia postale indaga su un fenomeno che sta coinvolgendo un numero consistente di adolescenti che si danno appuntamento sui social, s’incontrano per strada, se le danno di santa ragione, filmano tutto e poi postano sul web. Finora sono 63 i giovani identificati dalla polizia. Secondo la polizia l’organizzatore degli incontri sarebbe un 15enne.