Flaconi colorati a forma di orsetto compaiono sulle spiagge pugliesi. A qualcuno ricordano l'orsacchiotto vintage del celebre marchio Coccolino: a riannodare i fili (e "sbloccare un ricordo") ha pensato Archeoplastica, come riporta il Quotidiano di Puglia, spiegando perché vengono ritrovati esclusivamente sulle spiagge pugliesi.

«Questi flaconi non sono propriamente vecchi, possono avere al massimo 20 anni, ma la loro misteriosa storia ha appassionato molti di voi - scrivono sulla pagina del progetto -. I primi flaconi raccolti furono quelli piccoli da 500ml di cui non vi è traccia in rete. Non si tratta di Coccolino, come hanno supposto in tanti, ma di un suo "parente". Dal web venne fuori che un artista olandese ne fece una copia identica sulla base di un flacone raccolto in spiaggia a Bari. I ritrovamenti, tutti in Puglia, lasciavano pensare a un qualche marchio non italiano. Durante le ricerche una ragazza ci segnalò la presenza sulla costa salentina di uno di questi orsetti di colore rosa, versione 2 litri, e il giorno dopo lo recuperammo, era ancora lì. Sull'etichetta si leggeva solo una P iniziale. Un indizio fondamentale risolto poi da una ragazza di origini albanesi con uno zio che ha avuto un negozio di detersivi in Albania. E così che rapidamente ne abbiamo scoperto il nome: ammorbidente Prime Soft. Su YouTube trovate un simpatico spot del 2001 dove compare tutta la famigliola di flaconi».

La storia del marchio e il creatore del design

«Poi grazie ad un'altra persona che ci segue da tempo siamo entrati in contatto direttamente con il papà dell'orsetto, il designer brasiliano che lo ha ideato: Ricardo Ferreira. Attraverso messaggi privati Ricardo ci ha spiegato che il flacone inizialmente è stato creato in Brasile nel 1997 per essere poi lanciato in Messico ma ha avuto un tale successo che poi è stato prodotto in Europa con vari nomi: Fofó, Coccolino, Mimosin, Snuggle, etc... Nel 2001 era già in commercio in Albania. Questo è il motivo per cui i ritrovamenti riguardano solo il territorio pugliese. La cosa curiosa è che tutti i flaconi ad orsetto del resto del mondo hanno lo stesso identico sorriso mentre questi albanesi sono diversi, sono un po' più seri. Ancora oggi, ogni tanto, se ne spiaggia qualcuno lungo la costa pugliese».