Tratta di esseri umani, schiavitù e prostituzione: arrestate 6 nigeriane, coinvolto anche un italiano

Sei arresti da Firenze a Torino per associazione per delinquere, tratta di esseri umani, riduzione in schiavitù e sfruttamento della prostituzione: destinatari sei donne, tutte originarie della Nigeria, e un italiano, età tra i 25 e i 54 anni, destinatario di una misura dell'obbligo di presentarsi alla pg. Le indagini sono state condotte dalla squadra mobile di Siena e coordinate dalla Dda di Firenze. In totale sono 12 le ordinanze cautelari emesse dal gip di Firenze.

Sfruttava le prostitute, preso dopo una fuga in tutta Europa

Le misure cautelari sono state eseguite tra Empoli e Castelfiorentino (Firenze), in provincia di Torino, nel Cuneese e a Chieti, dalla polizia di Siena in collaborazione con i colleghi delle questure delle altre città interessate dall'operazione, denominata 'Agadez'.

