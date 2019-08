Profugo guida l'auto con la patente falsa: Golf sequestrata, multa di 5.100 euro

Quel documento di guida è apparso subito strano agli agenti della Polizia di Stato, che nella notte tra sabato e domenica hanno fermato, in viale San Lazzaro a Vicenza, una Volkswagen Golf condotta da un uomo di 31 anni, A.T., originario del Sudan, residente in città e in Italia con un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Alla fine è emerso che lo straniero era in possesso di una patente "fatta in casa", contraffatta e visibilmente falsa, con i caratteri di stampa completamente diversi da quelli usati normalmente per il documento.

Pregiudicato va a firmare alla polizia in Porsche, ma la patente è falsa: denunciato e multato

Rc auto, boom di truffe online: Ivass scopre 100 siti fake. Intensificata vigilanza per oscurarli



La patente fornita dal 31enne non ha avuto riscontri nella banca dati della Motorizzazione civile e presentava ben tre categorie di permessi di guida emessi tutti lo stesso giorno e con data antecedente al suo arrivo in Italia. Una volta completati i controlli per lui sono scattati il sequestro del documento taroccato e della sua Golf, una multa di 5.100 euro, oltre ad una denuncia per uso di atto falso.



Ultimo aggiornamento: 21:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA