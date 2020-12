Palermo, con il finto profilo da influencer adescavano minori: coppia arrestata, in casa aveva 100mila video porno

Utilizzavano profili social falsi, tra cui quello di una blogger molto famosa tra i teenager, per adescare ragazzini e farsi mandare video in cui compivano atti sessuali. Una coppia di Termini Imerese (Palermo), 46 anni lei e 42 lui, è stata arrestata dalla Polizia postale per violenza sessuale, adescamento di minorenni e divulgazione e detenzione di immagini video a contenuto pedopornografico nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura distrettuale di Palermo. Le indagini erano state avviate dalla Postale di Palermo e Catania e dal Centro nazionale di contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) dopo il ritrovamento il 27 agosto scorso in casa della coppia di 100 mila file di immagini e video di pornografia minorile, nell'ambito di investigazioni della Polizia postale di Torino.

Gli investigatori hanno successivamente scoperto che l'uomo, con la complicità della convivente, adescava giovanissime vittime online utilizzando tre profili social falsi, due di ragazzini e l'altro di una blogger molto nota tra i teenagers, inducendole a compiere e ad assistere ad atti sessuali. Tra loro anche tre catanesi: due ragazzine di 13 anni e un ragazzino di 14, che sono stati sentiti dalla Polizia postale di Catania e che, con l'ausilio di una psicologa, dopo le prime reticenze hanno raccontato quanto era accaduto loro. I due arrestati, su disposizione del gip che ha accolto la richiesta della Procura distrettuale di Palermo, sono stati condotti in carcere.

