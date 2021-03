Pornostar a scuola per una lezione sul sesso: «Vi spiego come funziona l'industria pornografica»

Cosa ci fa una pornostar a scuola? Insegna. All'assemblea di istituto degli studenti del ITT Marco Polo di Firenze è stata invitata un'attrice porno per affrontare il tema La pornografia. L’intimità non è un tabù, parliamone. Venerdì 12 marzo gli alunni si sono collegati attraverso la piattaforma online Streamyard con Sara Brown e Antonella Questa, entrambe attive nel mondo dell'industria pornografica. La diretta, visibile su Youtube, è durata oltre due ore e ha visto anche la partecipazione del preside della scuola, il dott. Ludovico Arte, soddisfatto dell'incontro: «È stata una scelta coraggiosa e molto rischiosa».

Chi è la pornostar

Si chiama Sara Brow, o almeno questo è il nome d'arte della pornostar chiamata a partecipare all'assemblea degli studenti. All'incontro si collega da Barcellona e si presenta dicendo che lavora per una casa di produzione di cinema per adulti: la Erikalust. «Ho iniziato nel 2017 con la mia compagna – racconta agli studenti –. Non ci sentivamo rappresentate dai video lesbici e abbiamo voluto rompere gli schemi». Si definisce una danzatrice, attrice e attivista sexpositive, ovvero una persona che ha un atteggiamento di apertura, e senza pregiudizi, nei confronti del sesso. Nel corso della discussione interviene anche Antonella Questa, attrice e autrice di Svergognata, film in cui una delle protagoniste è un'ex pornostar. Le due parlano di quando hanno iniziato a fare porno, di come funziona e dell'industria che c'è dietro.

Il dibattito sul cancel porn

I genitori della pornostar non sono soddisfatti della scelta della figlia. «All’inizio la mia famiglia ha reagito male – ha ammesso Sara Brown –. Comprendo il loro desiderio di non mescolarsi con un certo ambiente e dunque cerco sempre di proteggerli. Purtroppo se si parla di porno i più si riferiscono a PornHub. Invece è molto di più. Da parte mia c’è il desiderio di tornare al porno di un tempo, quando la rappresentazione del sesso si univa alla passione, al racconto di una storia. Adesso invece è tutto ‘usa e getta’. Si inquadra l’atto e poco più».Tra i trend di TikTok c'è infatti il cancel porn. Cos'è? Un movimento che vuole rimuovere il porno dal web. La pornostar, come dice nel dibattito, è ovviamente contraria, ma favorevole a vivere il porno in modo diverso da quello a cui si è oggi abituati.

