Professore universitario pubblica tweet pro Hitler, è polemica. Il rettore annuncia sanzioni

Il prof pubblica un tweet pro Hitler, ma secondo il rettore si tratta di "opinioni personali". Polemiche per il "cinguettio" di un docente dell'Ateneo di Siena, il professor Emanuele Castrucci che insegna filosofia del diritto: «Vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri mostri che oggi vi governano dominando il mondo», la frase è accompagnata da una foto di Hitler.

Vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri mostri che oggi vi governano dominando il mondo. pic.twitter.com/R3noH2Glbh — Emanuele Castrucci (@castrucci1) November 30, 2019



Sempre sul suo profilo il docente spiega poi: 'Hitler, anche se non era certamente un santo, in quel momento difendeva l'intera civiltà europeà. «Le vergognose esternazioni del professore Castrucci offendono la sensibilità dell'intero Ateneo; ho già dato mandato agli uffici di attivare provvedimenti adeguati alla gravità del caso», ha annunciato il rettore dell'Università di Siena, Francesco Frati, dopo che in un primo momento aveva parlato di

«Opinioni personali».



«L'Ateneo che ho l'onore di rappresentare - ha dichiarato il rettore Frati - si è sempre caratterizzato per il forte impegno anti-fascista e combatte con forza tesi revisioniste neonaziste ed ogni forma discriminatoria nei confronti di qualsiasi popolo». Con un comunicato ufficiale, il rettore, «personalmente e in nome e per conto dell'Universita di Siena, condanna con fermezza i contenuti filo-nazisti» del docente Castrucci.

