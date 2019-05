Incredibile fatto di cronaca in una scuola media di Brescia. Un professore di musica, dell'età di 50 anni, si è tolto la vita e sono stati alcuni studenti a ritrovare il corpo in palestra dove si è impiccato. Sotto choc i ragazzi di fronte a uno spettacolo che mai avrebbero immaginaton di vedere. Ancora non si conoscono i motivi del gesto che ha spinto al suicidio il docente.

Sgridato per gli spinelli, ragazzo si uccide a Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA