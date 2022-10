Spedizione punitiva a scuola, prof aggredito in classe dopo nota a studentessa

Spedizione punitiva a scuola dopo una nota a una studentessa. Un docente di diritto ed economia nell'Istituto "Majorana" di Bari ha denunciato di essere stato aggredito in aula da due persone che hanno fatto irruzione e lo hanno schiaffeggiato per punirlo di una nota in condotta messa poco prima ad una sua studentessa.

Professore aggredito a scuola

Secondo la notizia riportata dal Corriere del Mezzogiorno, il fatto sarebbe successo il 23 settembre scorso. Il docente aveva ripreso la studentessa che dopo essere arrivata in ritardo disturbava la lezione con il suo comportamento. Quando l'insegnate le ha messo la nota, la studentessa gli ha promesso vendetta e alla terza ora, sarebbe avvenuta l'aggressione.