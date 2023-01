Prof colpita e filmata in classe, sfogo in tv: «Derisa e umiliata, i 24 studenti tutti complici. Ecco perché li denuncio»

La prof. Maria Cristina Finatti, 61 anni, stava spiegando agli alunni le caratteristiche le galassie, quando è stata colpita a uno zigomo, vicino all’occhio, da un pallino e poi da un altro. Per la docente polesana ancora scioccata, è apparsa oggi in tv su Rai1 a «La Vita in diretta».

Ha ribadito di «essere delusa e di sentirsi umiliata, per questo ho fatto la denuncia a tutti 24 i miei studenti. Decisione sofferta ma necessaria, ora ho paura a tornare in quella scuola anche se in un'altra classe.

L'inviato Rai ha poi sentito alcuni studenti fuori dalla scuola che hanno espresso giudizi e commenti molto discutibili parlando ad esempio di presunta «antipatia della prof».

Il grave fatto era accaduto l’11 ottobre 2022 e il gesto è stato subito diffuso su WhatsApp e su Facebook, Instagram e Tik Tok, senza inoltre oscurare il volto della prof. In studio l'episodio è stato commentato da alcuni opinionisti, tutti solidali con la docente. Le sospensioni annunciate (5 giorni) non sono ancora state impartite agli studenti.